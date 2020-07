Venerato a CN24: "L'agente di Osimhen chiama Giuntoli, incontro in settimana per chiudere! Non ha ancora firmato, è una cavolata"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Calciomercato: Osimhen-Napoli, gli aggiornamenti da Venerato della Rai

“Ieri sera l’agente di Osimhen ha chiamato Giuntoli per incontrarlo a Roma o Napoli. Vertice tra le parti per fissare un appuntamento in settimana. Trapela ottimismo da Castel Votlurno. Ci sono i contatti con i club di Premier League, ma al momento vogliono aspettare fine stagione. Il calciatore ha fretta o paura di aspettare troppo Liverpool e Manchester United. Non mi risulta assolutamente una firma, è una cavolata. C’è ottimismo rispetto gli ultimi giorni, ci sarà l’incontro e le parti parleranno per trovare l’intesa. Bisognerà parlare dell’ingaggio e delle commissioni. Visite mediche, firme e annuncio, già ha fatto tutto, invece non è così. Il Lille ha già preso David dal Gent come sostituto di Osimhen, ma prima di annunciarlo deve annunciare la cessione del nigeriano. Il Lille attende l'ok di Osimhen e Napoli, poi si parlerà anche di Gabriel. PSG e Manchester City si fanno avanti per Koulibaly, ma le cifre sono ancora basse. Gabriel piace a troppe squadre, il Napoli può chiedere al Lille di attendere per capire cosa accadrà con Koulibaly. Per Osimhen manca poco, le parti si siederanno al tavolo nei prossimi giorni per l'intesa tra ingaggio, commissioni e altro”.