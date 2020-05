Venerato a CN24: "Koulibaly è già un ex Napoli! Asta avviata, PSG per ora in vantaggio su quattro club di Premier, si aspettano mosse dal Real Madrid"

Ultime mercato Napoli - Quali saranno le prossime mosse di mercato del Napoli? A CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato fa il punto della situazione per la difesa degli azzurri:

“Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha avviato la trattativa per il difensore brasiliano del Lille Gabriel Magalhaes, ad oggi c’è solo uno slot libero in rosa, quello che lascerà Leandrinho. Il centrale difensivo del Lille é ritenuto l'uomo adatto per fare coppia con Kostas Manolas, ricorda un Albiol giovane, secondo l'opinione dell'allenatore Gennaro Gattuso, che puo guidare il più irruento ellenico.

Kalidou Koulibaly é invece da ritenersi già un ex Napoli, per il centrale senegalese è stata avviata un'asta: il Paris Saint-Germain, per ora, è leggermente in vantaggio su ben quattro club di Premier League. Il Real Madrid non si é ancora palesato, ma il mercato è ai primissimi vagiti"