Venerato a CN24: "Koulbaly nel mirino del City, ma Ramadani è in Spagna non a Capri. Veretout piace, ma è incedibile al momento"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Prematuro parlare del futuro dei calciatori della Roma, dal 31 agosto la società passerà a Friedkin. Fonseca confermato. Ma continua a girare il nome di Spalletti a Trigoria. Veretout è il calciatore che più piace a Fonseca in quel ruolo di centrocampo, è dichiarato incedibile. Insigne può giocare e anche tutta la partita, non avverte più dolore il calciatore. Il capitano ci tiene a giocare la sfida contro Messi. Domani Insigne titolare col Barcellona. Ramadani mi ha scritto dicendo che è in Spagna e non a Capri. Il Napoli sta facendo valutazioni per Ghoulam, cerca un profilo da meno di 10 milioni per sostituirlo. Milik non è sicuro vada alla Juventus, ma al momento è l'unico club ad avere l'accordo con il giocatore. Gabriel piace molto all'Everton e Napoli, le parti trattano. Il Napoli ha più di un'opzione per lui, bisogna capire quale sarà il destino di Koulibaly".