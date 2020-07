Venerato a CN24: "Karnezis e Manzi operazioni laterali rispetto ad Osimhen. Strappata più di un'opzione per Gabirel, Koulibaly pronto a partire"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il tweet può arrivare anche domani per Osimhen. Il calciatore diventerà un tesserato del Napoli dal 1 settembre prossimo. Karnezis e Manzi potrebbero rientrare in una trattativa a parte, come operazioni laterali che porterebbero una discreta plusvalenza agli azzurri. Koulibaly valutato circa 90 milioni dal Napoli, ma gli azzurri continuano a parlare con il Lille per Gabirel. Forse è stata strappata più di una semplice opzione. Questo mi fa capire che evidentemente sa che può partire Koulibaly. Non si può fare la collezione in difesa. Il Sassuolo mi ha confermato che l'intenzione è quella di tenere Boga. Al calciatore sono arrivate offerte tra i 2 ed i 3 milioni. Per Giuntoli è la prima scelta. Il Borussia Dortmund non è avanti come il Napoli. Il club emiliano chiede 45 milioni senza contropartite tecniche. Petagna andrà in ritiro e sarà valutato. E' un calciatore che può partire gli ultimi giorni di mercato. E' palese che sia il terzo centravanti. Mertens e Osimhen saranno una coppia pronta ad alternarsi, magari Dries qualche volta potrà giocare esterno.