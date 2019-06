Venerato a CN24: "James Rodriguez-Napoli, pronto quinquennale da record. Il Real ha accettato il prestito con diritto: cifre e dettagli"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "James Rodriguez è una trattativa in fieri, si va verso la chiusura ma non velocemente: serviranno ancora qualche giorno per alcuni dettagli. L'ultima chiacchierata c'è stata stanotte tra Mendes ed il Napoli. Vi racconto un retroscena: un mese fa Giuntoli e Mendes sono andati a cena nella sede del Real Madrid per Theo Hernandez, ma poi non se ne fece nulla. Da qui si è riaperto il discorso James: dopo questo colloquio, Giuntoli capì che c'erano spiragli per portare il ragazzo a Napoli. In quella sera ci fu anche una telefonata di Giuntoli ad James che gli confermò la volontà di venire da Ancelotti. Stanotte due obiettivi sono stati raggiunti: il Real ha concesso il diritto di riscatto, che sarà quasi un obbligo, che si baserà su un numero di gol e presenze. Possibile anche una scrittura privata per mettere al sicuro tutto trasformando di fatto il diritto con obbligo. Il Real era partito da 50 milioni, l'ultima offerta è stata 7 milioni con riscatto a 35. Il Napoli ha rilanciato con prestito gratuito e 25 milioni in tre anni. Il Napoli può arrivare anche a 30 pagandoli in 4 anni. Il Real sta riflettendo. Le parti si stanno avvicinando. Il Napoli pagherà 7 milioni per 5 anni a James: una cifra record per De Laurentiis. L'operazione è in dirittura d'arrivo"