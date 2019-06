Venerato a CN24: "Il rinnovo di Fabian Ruiz non è in agenda! Mario Rui andrà via, Castagne può essere il sostituto"

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Fabian Ruiz resta, al momento non mi giungono conferme per il rinnovo. Se ne parlerà ma non è in agenda, è ancora presto: il ragazzo ha ancora altri quattro anni di contratto. Mario Rui andrà via, troverà una squadra. Castagne è un'idea davvero molto molto calda".