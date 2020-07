Venerato a CN24: "Il Napoli non bolla Boga! C'è l'accordo con il giocatore, il Sassuolo chiede 40 mln più bonus"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Tra Napoli e Sassuolo prosegue il dialogo per Boga. Il club emiliano sa che il giocatore valuta con grande interesse la maglia azzurra e il fratello agente ha un accordo verbale con il Napoli, ma non concede aperture economiche. Carnevali ha ribadito a De Laurentiis e Giuntoli due cose: farà di tutto per trattenere l'ivoriano e per la sua cessione chiederà 40 miloni più 5 di bonus. Il Sassuolo è già escluso Younes dalla trattativa. Buon giocatore il tedesco, che non dispiace a De Zerbi, ma gli emiliani chiedono solo cash.Siamo solo ai primi vagiti di un mercato che decollerà solo dopo ferragosto".