Venerato a CN24: "James-Napoli, colloqui informali con il Real Madrid in giornata. Il calciatore si è sentito di nuovo con Ancelotti per rassicurarlo sul suo futuro"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it:

"Arrivano smentite da fonti societarie azzurre sulla notizia pubblicata da Marca. Troppo presto per annunciare James Rodriguez. Nessun vertice decisivo in serata. Solo colloqui informali tra i due club su una lunga e complessa negoziazione. Entrambi i club vogliono chiudere l'operazione ma ad oggi non si é ancora trovata la quadratura del cerchio. Il Napoli per ora restio a rilevare James Rodriguez a titolo definitivo. Unica certezza. La volontà del giocatore che anche in questi giorni si é sentito telefonicamente con Ancelotti che ha cercato di rassicurarlo sulla volontà del Napoli intenzionato ad acquistarlo. Ma non sarà oggi il giorno per annunci o tweet".