ULTIM'ORA - James Rodriguez-Napoli, Marca: incontro in giornata con il Real per chiudere!

Calciomercato Napoli, James Rodriguez - Arriva una notizia dell'ultimora dall'edizione online di Marca. Nella giornata di oggi nuovo appuntamento con il Real Madrid per limare gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa.

James Rodriguez al Napoli: incontro in giornata per chiudere

Si prevede che nei prossimi giorni arriverà la decisione finale tra i due club. Il Real Madrid non ha convocato nemmeno il colombiano per il ritiro prestagionale. Cristiano Giuntoli in queste ore è ancora a Madrid per trattare ancora con gli uomini mercato dei Blancos. La volontà di Florentino Perez è quella di cedere il calciatore a titolo definitivo. E sembra che Aurelio De Laurentiis nelle ultime stia cercando una soluzione per un pagamento dilazionato in tre anni.

Real Madrid, James Rodriguez non convocato per il ritiro

Portieri: Courtois, Navas, Lunin, Altube.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, De la Fuente y Javi Hernández.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Isco, Seoane y Fidalgo.

Attaccanti Mariano, Benzema, Bale, Lucas V., Asensio, Brahim, Vinicius Jr., Hazard, Jovic, Rodrygo y Kubo.

Napoli, James Rodriguez: l'Atletico Madrid resta dietro

José Felix Diaz, giornalista di Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV:

"Atletico Madrid su James? Jorge Mendes è molto vicino all’Atletico, in settimana ha concluso l’accordo per Joao Felix ed in questo incontro ha parlato anche di James Rodriguez: non è da escludere l’interessamento, ma Carlo Ancelotti ed il Napoli sono la prima opzione per il Real Madrid e per il calciatore".