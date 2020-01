Venerato a CN24: "Giuntoli ha incontrato gli agenti di Gedson Fernandes: spunta la formula dell'acquisto"

Ultime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Lobokta resta nettamente il favorito, ma Giuntoli valuta possibili opzioni alternative. A Milano, in tarda mattinata, ha incrociato gli intermediari di Gedson Fernandes del Benfica. Il promettente centrocampista portoghese vorrebbe giocare in un campionato di primo livello. È stato sondato giorni fa anche dal Milan ma i rossoneri devono prima cedere Paqueta o Kessie. Il Napoli avrebbe via libera se mollasse Lobokta. Non solo Demme sul taccuino del Napoli anche Fernandes: la formula sarebbe prestito oneroso e diritto di riscatto a 20mln".