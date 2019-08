Venerato a CN24: "Everton-Napoli, arrivano conferme: profilo gradito, è la prima alternativa a Lozano. Il Gremio ha fissato il prezzo"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Everton Gremio

Everton del Gremio, il Napoli ci prova

"Sondaggio per Everton del Santos. Contatto con agente Fifa italiano socio di Gilmar Velos, procuratore del talento del Gremio. Everton è una seconda punta di piede destro che gioca anche sul versante opposto. Valutazione vicina ai 40 milioni. È la prima alternativa a Lozano. Icardi sempre piu distante ormai dai progetti azzurri. Everton è gradito allo scouting campano ed al tecnico. Sembrava vicino ell'Arsenal che poi ha virato su Pépé"

Everton nel mirino del Napoli, l'anticipazione di Calcionapoli24

Secondo quanto appreso nella giornata di ieri in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli ha messo nel mirino Everton del Grêmio e David Neres dell'Ajax.

Si tratta di due esterni di attacco, perfetti per un 4-2-3-1 e valida alternative a un Lozano per cui ci sono diversi problemi. Lo scouting partenopeo si è mosso contattando direttamente Giuliano Bertolucci, punto di riferimento per il mercato brasiliano, ma limitandosi al momento a un mero sondaggio esplorativo. L'obiettivo è chiaro: aspettare ancora, ma cautelandosi. Superato poi un certo tempo limite, si andrà avanti.

Napoli-Everton, la richiesta

Everton è sul mercato. Reduce da una super Coppa America, il 23enne è stato sedotto e abbandonato dall'Arsenal che ha poi virato su Nicolas Pépé. Il club verdeoro già pregustava la più grande cessione della storia: "E' qualcosa di assurdo. Per quanto ha fatto in Coppa America, ci aspettavamo un'ondata di offerte. Ma non c'è niente finora, aspetteremo", ha riferito un perplesso Deco Nascimento, direttore sportivo del club gaucho.

Con clausola rescissoria da 80 milioni di euro, la società tratta a partire da 40. In Brasile gioca a piede invertito, ma chiaramente può muoversi anche sulla fascia destra.