Venerato a CN24: "Eric Garcia del Manchester City? Non è stato proposto per Koulibaly, ci sono due soluzioni low-cost"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Cessioni nella rosa del Napoli? Per quanto riguarda Kalidou Koulibaly il problema è capire se City e PSG possono andare oltre i dettami del Fair Play Finanziario: la UEFA in virtù di questa stagione particolare potrebbe allargare i paletti permettendo, ai club in grado di spendere, di farlo. Non so se sarà ufficiale o ufficioso, ma la UEFA si inventerà qualcosa e a quel punto si potrebbero muovere delle situazioni come quella di Koulibaly. Piace al PSG e allo United, ma il City è un metro avanti dopo aver parlato anche con il calciatore e con il Napoli tramite l’agente Ramadani. Il Manchester City è avanti, ma dipende dalla cessione di John Stones. Se il Napoli spendesse molto sul centrocampista e sull’esterno destro offensivo, si potrebbe virare su soluzioni low-cost come Mustafi oppure Sokratis, meno Todibo che però piace allo scouting azzurro. Eric Garcia del Manchester City? Dal Napoli mi dicono che non è stato proposto, magari c’è l’intenzione e prossimamente verrà proposto. Non mi arrivano grossi segnali”