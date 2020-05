Venerato a CN24: "Entro fine giugno l'annuncio del rinnovo di Zielinski, quadriennale con opzione a 3.5 milioni più bonus. Novità sulla ricca clausola"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni in merito al rinnovo di Piotr Zielinski:

"Entro fine giugno ( al massimo) il Napoli annuncerà rinnovo del contratto di Zielinski. Cifre ufficiali: 3.5 netti più bonus ( si va da mezzo milione in su) per 4 anni piu opzione per il quinto anno. Clausola rescissoria variabile, legata a club europei di prima fascia e sodalizi asiatici: la base è di 100 miloni".