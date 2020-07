Venerato a CN24: "Dall’entourage di Osimhen mi arriva questa notizia: al 90% è fatta, il giocatore andrà al Napoli! Alla Filmauro stanno inviando la bozza di contratto"

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Dall’entourage di Osimhen mi arriva questa notizia: al 90% è fatta, il giocatore andrà al Napoli. Mi risulta che siamo oltre gli accordi verbali, alla Filmauro stanno inviando la bozza di contratto all’entourage italiano e francese del calciatore per definire gli ultimi accordi e gli ultimi bonus”