Venerato a CN24: "Callejon verso il Siviglia! Ilicic in pole per sostituirlo, sondaggio a sorpresa per Pedro"

Calciomercato Napoli - Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Prosegue la caccia all'esterno destro che rimpiazzi Callejon ( Siviglia in pole. Ha superato a sorpresa il Valencia nelle ultime ore) . Boga dovrebbe restare al Sassuolo ( il chelsea sembra orientato a non esercitare la recompra) ma gli emiliani sparano cifre elevate. Forse per non venderlo sospettano a castelvolturno. Dopo il no del Bologna per Orsolini restano in pista altre opzioni. Prosegue il pressing su ilicic ( il pupillo di Rino Gattuso) ma negli ultimi giorni é spuntato anche il nome dello svincolato Pedro del Chelsea. Non é escluso un sondaggio già in settimana col suo entourage per capire e sondare disponibilità e richiesta economica".