Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un virgolettato esclusivo a CalcioNapoli24.it:

"Accordo raggiunto tra il Napoli e Callejon. L'attaccante spagnolo ha accettato i due mesi di prolungamento di contratto, per cui non andrà via il 30 giugno e resterà in azzurro fino al 31 agosto".