Venerato a CN24: "Boga ha detto sì al Napoli, accordo totale! Da convincere il Sassuolo, Insigne può partire a sorpresa"

Boga

Boga al Napoli, il calciatore dice sì

“Boga resta obiettivo difficile, il Sassuolo non vuole cedere e spara alto col prezzo. Il calciatore però ha detto sì al Napoli con il suo agente. Questo può smuovere le acque. Colloquio importante con Giuntoli. Si è parlato del possibile ingaggio che il calciatore andrebbe a guadagnare al Napoli, offerta di 2.2 milioni a stagione. Il calciatore disposto a cedere i diritti d’immagine al Napoli. Il Sassuolo non vuole cedere, ma a De Zerbi piace Younes che però è valutato troppo dal Napoli, 15 milioni. Si può trattare a lungo termine. Boga giocherebbe o a destra o a sinistra come alternativa di Insigne. Ma può sempre arrivare la maxi offerta per il capitano del Napoli. Boga difficile che a quelle cifre venga a fare la riserva, non può permetterselo il Napoli. Ad oggi però per Insigne non c'è nulla”.