Venerato a CN24: "Azmoun piace da matti al Napoli, conferme anche su Sorloth! C'è una lista di attaccanti gradita a Gattuso, due nomi da escludere"

Calciomercato Napoli - Nonostante il campionato di calcio sia fermo, il mercato non lo è mai. Nemmeno quello del Napoli, come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

“Per il momento solo sondaggi e non ancora affondi, ma arrivano conferme sull’interesse partenopeo per l’iraniano dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun e per il norvegese del Crystal Palace, in prestito al Trabzonspor, Alexander Sorloth, nomi peraltro anticipati su questo sito in tempi non sospetti.

Azmoun ricorda Spillo Altobelli, piace da matti allo scouting partenopeo ma é extracomunitario, quindi va liberato un posto in lista. Ottime indicazioni anche per Sorloth, entrambi fanno parte di una lunga lista di attaccanti gradita a Gattuso. Immobile la capeggia insieme a Jovic, ma per entrambi la strada è impervia ed in salita.