Venerato a CN24: "Intesa Napoli-Sassuolo per Boga, i neroverdi prendono tempo! Pronto quinquennale per il giocatore, ecco le cifre"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni facendo il punto sulla trattativa Boga:

"Di Boga-Napoli abbiamo dato conto in tempi non sospetti ( febbraio) . Abbiamo anche raccontato in esclusiva la promessa fatta dall'ad del Sassuolo Carnevali a De Laurentiis: primo ad essere interpellato se e quando Boga sarà ceduto ( confermata oggi da un autorevole collega e un noto quotidiano) . Ma arrivano nuovi dettagli sulla trattativa: Napoli e Sassuolo hanno un'intesa sulla cifra del cartellino, De Laurentis disposto a pagare 25 miloni per il cartellino dell'esterno. Con meno rate del solito. Al giocatore prospettato un ingaggio di 1.8 miloni netti a stagione per 5 anni piu bonus e aumenti in relazione al suo rendimento. Il Sassuolo però ha chiesto due mesi di tempo prima di decidere cosa fare. Ma ora tra i 2 club c'è molto di più che una stretta di mano. Di questi tempi non ci sono molti club capaci di garantire 25 miloni reali ( senza inserire contropartite tecniche) e saldarli in poco tempo".