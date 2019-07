Van de Beek-Napoli, nuovo sondaggio tra le parti: la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - In attesa che si sblocchi la situazione James Rodriguez, il Napoli sta sondando altre piste in quella zona di campo. Ancelotti ha ribadito che gli azzurri cercano un calciatore bravo tra le linee. Questo inverno vi avevamo parlato in esclusiva della pista Donny Van de Beek dell'Ajax: l'olandese era stato avvicinato dal Napoli per eventualmente prendere il posto del brasiliano Allan che sembrava ammaliato dalle sirene parigine.

Van de Beek-Napoli, la situazione

Il discorso è stato accantonato, ma mai definitivamente chiuso. Secondo le notizie in possesso alla nostra redazione, gli azzurri hanno ripreso i contatti con chi assiste Van de Beek: nell'idea di Ancelotti sarebbe il centrale del tridente dietro la prima punta. Il calciatore piace ad Ancelotti perché in grado di fare bene le due fasi di gioco garantendo anche un certo equilibrio tattico. L'Ajax valuta il cartellino 65 milioni e sul classe 1997 ci sono anche top club europei.

