Valerio Fiori nuovo preparatore dei portieri del Napoli! Repubblica annuncia l'addio di Nista

Calciomercato Napoli - Novità, intanto, nello staff di Rino Gattuso. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica Alessandro Nista non sarà più il preparatore dei portieri, al suo posto arriverà Valerio Fiori, ex portiere di Lazio e Milan. La SSC Napoli, intanto, si ritroverà domani allo stadio San Paolo: in programma tamponi e test sierologici per tutto il gruppo che poi dormirà a Palazzo Caracciolo di via Carbonara. Lunedì è fissata la partenza per Castel di Sangro, primo allenamento in programma nel pomeriggio.