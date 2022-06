Valencia: i tifosi contro Gattuso, hanno provato a macchiare la sua immagine

Calciomercato - Il Valencia pensa di ingaggiare Gattuso, ma intanto la tifoseria del club spagnolo critica la scelta e pensa di impedire che arrivi la firma del tecnico italiano. Le ultime da Tuttosport:

Gennaro Gattuso dovrebbe arrivare a breve a Valencia. Soprattutto dopo che ieri il club, reduce da un incontro durato ore in sede, ha ufficializzato con un comunicato abbastanza scarno l’esonero del predecessore, Pepe Bordalás , licenziato con una telefonata. Intanto sui social c’è chi continuava a impegnarsi in una campagna mediatica contro il tecnico italiano. “No a Gattuso”: come era stato quando Rino era stato vicinissimo a sedersi sulla panchina del Tottenham. Colpa delle solite frasi tirate fuori dal web, che una parte della tifoseria valenciana ha usato per macchiare l’immagine di Gattuso, di nuovo. Il tutto è partito dal gruppo “Marea Valencianista”, profilo da ben 404 seguaci, che ha iniziato a cinguettare in maniera offensiva: «Lim (riferendosi direttamente al presidente del Valencia, ndr), Valencia non vuole un allenatore xenofobo e omofobo». Il messaggio, a furia di essere diffuso con l’hashtag #NoAGattuso è diventato virale tra una parte di tifosi, tra l’altro vicini a Miguel Zorío . Uno che del club è stato presidente e che da tempo sta cercando di recuperare il controllo della società. Il suo motto è: «il Valencia ai valencianisti». Solo qualche mese fa avrebbe tentato una nuova scalata al vertice, sempre occupato da Lim, magnate dei media di Singapore ma la sua offerta (si parlava di oltre 200 milioni di euro) sarebbe stata rimandata al mittente. Nel frattempo Zorío non perde occasione di attaccare la proprietà e il suo operato il tutti i modi. Stavolta, pare, resuscitando delle frasi poco felici di qualche secolo fa, attribuite a Gattuso, scelto da Lim per rilanciare la squadra dopo una stagione che evidentemente è stata giudicata come deludente nonostante la finale ottenuta in Copa Del Rey. Un’occasione per Gattuso, che si merita una chance internazionale, dopo quanto fatto vedere in Italia. E che meriterebbe di essere giudicata per quanto raccoglierà in campo. Fuori, non c’è bisogno di dirlo, chi ha avuto la possibilità di avere a che fare con Rino sa che le accuse di misoginismo, xenofobia e omofobia, sono campate per aria. Non è un caso che tra i primi a difenderlo quando era scoppiata la bagarre tra i tifosi del Tottenham, era stata Carolina Morace . «È contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare, chi afferma il contrario non lo conosce»: aveva scritto. In effetti, chi lo conosce sa che Gattuso di certo non è una persona che discrimina, che ha sempre seguito nella sua tappa milanista anche le attività della squadra femminile, che non è mai stato razzista. Anzi, semmai, il problema di Gattuso è che di cose belle ne fa davvero tante ma si sforza affinché questo suo lato passi sotto silenzio. Se a Valencia gliene daranno la possibilità, le farà conoscere anche lì».