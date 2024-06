Un talento brasiliano nel mirino del Napoli, un 2005 sul taccuino degli scout azzurri

Calciomercato SSC Napoli - Un talento brasiliano nel mirino del Napoli. Si tratta di Wesley Gassova, attaccante esterno, classe 2005, del Corinthians. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

In un primo momento le attenzioni del Napoli verso Wesley Gassova sembravano collegate all’eventuale partenza di Kvaratskhelia:

“Non è quella la base dell’interessamento del Napoli verso il giovane brasiliano che piace molto in Inghilterra ed è stato seguito anche dal Porto. Il Corinthians lo valuta sui 20 milioni di euro. Ma nel suo contratto (scadenza 2027) ci sarebbe un clausola che, in caso di trasferimento a un club europeo, gli permetterebbe di liberarsi versando 10 milioni di euro. Un obiettivo da tener in considerazione nel piano rinforzi del Napoli”