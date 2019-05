Tuttosport - Spunta il diktat di De Laurentiis a Giuntoli nel summit di ieri: prima cedere gli esuberi e poi si acquista

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, ieri ha incontrato in un summit di mercato il tecnico Carlo Ancelotti e il dirottore sportivo Cristiano Giuntoli per fare il punto della situazione in vista del prossimo calcio mercato.

Summit di calciomercato per il Napoli, le ultime

Come riportato da Tuttosport, nuovi aggiornamenti fronte calciomercato per il Napoli emergono dopo il summit di ieri a casa Ancelotti tra le massime cariche della società. Aurelio De Laurentiis ha impiantato con i suoi le strategie da attuare per i prossimi mesi. E come di consueto ha imposto un diktat al direttore sportivo Cristiano Giuntoli: prima vendere cedendo gli esuberi non centrali al progetto di Ancelotti e poi procedere agli acquisti.