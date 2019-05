Domani summit mercato a casa di Ancelotti, CdS annuncia: "Decisi i quattro ruoli da rinforzare"

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi secondo il Corriere dello Sport: domani ci sarà un summit tra Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli a casa del tecnico.

NAPOLI CALCIOMERCATO: LE ULTIME NOTIZIE

La SSC Napoli ha in programma un summit di calciomercato per domani: si pianificheranno le operazioni in entrata ed in uscita per la prossima sessione di mercato, ormai vicinissima. Sono quattro le zone che verranno rinforzate come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli che verrà, nascerà domani mattina, casa di Carlo Ancelotti come location, nel primo briefing di cui si abbia conoscenza dopo le tante chiacchierate - anche quelle al telefono hanno un valore, eh! - utili per orientarsi in questo pazzo pazzo calcio, in cui tra le stelle si scovano prezzi da perderci la testa e però anche il bilancio: De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti - e molto probabilmente anche Chiavelli - hanno fissato un appuntamento, perché è vero che ci sarà un’estate lunga e tormentata, nella quale potrebbe capitare di tutto e anche l’esatto contrario, ma la linea guida va tracciata, anche se il progetto è stato redatto e si sono già visti i primi effetti.

Ci sono quattro aree di intervento (per il momento): le due corsie laterali in difesa, il centrocampo - dove numericamente manca un uomo che abbia qualità da regista moderno e ampio, non classico - e poi una punta da affiancare a Milik. Ma il mercato ha connotazioni inimmaginabili ed esistono sviluppi che non sono prevedibili da catalogare come varie ed eventuali".

