Ultimatum a Benitez: se non dovesse battere l'Almeria verrà esonerato dal Celta Vigo

Rafael Benitez non rischia l'esonero dal Celta Vigo quantomeno non nell'immediato. Secondo quanto riportato dall'agenzia EFE, malgrado la squadra del tecnico spagnolo si sia fatta riprendere sul pari (2-2 il finale, ndr) dal Cadice al 100' e sia soltanto a +3 sui rivali, terzultimi e in piena zona retrocessione, il club ha deciso di confermargli ancora la fiducia e mantenerlo così sulla panchina.

Il consiglio però ha anche dato un ultimatum all'allenatore ex Liverpool e Inter: se venerdì prossimo il Celta Vigo non dovesse riuscire a battere l'Almeria, ultima quota 9 punti, in casa, allora verosimilmente verrà sollevato dal suo incarico. Benitez comunque crede ancora fermamente nella salvezza ed è convinto di riuscire a portare a termine il suo compito. A riportarlo è TMW.