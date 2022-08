Ultim'ora Sky - Meret va in prestito allo Spezia: accordo totale con ADL! Prima il rinnovo col Napoli

Calciomercato Napoli - Alex Meret lascia il Napoli, c'è l'accordo con lo Spezia: via in prestito, dopo il rinnovo con la SSC Napoli.

Alex Meret va quindi a giocare in prestito allo Spezia. Ad annunciarlo è Luca Marchetti, giornalista esperto di calcio mercato di Sky Sport, nel corso dello speciale calciomercato:

"Meret ha un accordo con lo Spezia . Accordo verbale tra De Laurentiis e lo Spezia , si dovrà solo mettere per iscritto. Andrà in prestito naturalmente. Significa che rinnoverà col Napoli, prolungherà il contratto e poi andrà in prestito allo Spezia ".

Le ultime su Meret verso lo Spezia, le racconta Gianluca Di Marzio:

"Lo Spezia ha trovato l'intesa con il Napoli per il prestito di Meret. Accordo verbale tra De Laurentiis e il club bianco per il portiere, che dovrà prima rinnovare con il club azzurro per poi trasferirsi in prestito.

Spezia che aveva avviato i contatti con la Fiorentina per Dragowski, ma la richiesta della società viola di 4 milioni più il 50% della futura vendita e una trattativa con tempistiche troppo lunghe ha fatto sì che il club di Platek virasse sull'ex Udinese. Con l'arrivo di Meret in Liguria si sblocca anche il trasferimento di Provedel alla Lazio".