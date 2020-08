Ugolini: "Reguilon seguito dal Napoli, c'è l'ok della società! In arrivo 150 milioni dalla cessioni da poter rinvestire"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Tanti profili seguiti dal Napoli, ma Reguilon è quello giusto. C'è l'ok di Gattuso e Giuntoli, ora però De Laurentiis chiede prima le cessioni. Bisogna capire quanto saranno disposti a spendere i club per Koulibaly, Allan e Milik. Il Napoli chiede tanto, se vende due su tre potrà fare molto mercato. Arriverebbero oltre 100 milioni. Il Napoli potrà incassare anche 150 milioni con le altre cessioni, il tetto ingaggi si andrà ad abbassare notevolmente".