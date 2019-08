UFFICIALE - Tiki Taka, Wanda Nara rinnova come opinionista a Mediaset! Indizio di mercato su Icardi?

Calciomercato Napoli - Intanto in casa Icardi arriva un rinnovo di contratto: è quello di Wanda Nara con Mediaset. La moglie e agente del centravanti è stata confermata come opinionista della trasmissione Tiki Taka di Pierluigi Pardo.

Wanda Nara-Tiki Taka, ci saranno anche Vieri e Cassano

Con lei ci saranno anche Christian Vieri e Antonio Cassano. Proprio le esternazioni di Wanda in tivù erano stati fra i motivi di tensione con spogliatoio e società. Possibile indizio di mercato sull'ex capitano dell'Inter, resterà in Italia anche per la carriera tv della moglie-agente?