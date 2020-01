UFFICIALE - Sander Berge si trasferisce in Premier League: diventa l'acquisto più costoso della storia dello Sheffield United

Sander Berge, ex obiettivo di mercato per la SSC Napoli, è ufficialmente un nuovo calciatore dello Sheffield United. Il 21enne si trasferisce in Premier League firmando un contratto di quattro anni e mezzo per un compeso di circa 22 milioni di sterline da corrispondere al Genk.

United have once again smashed the club's transfer record to secure the services of a highly-rated Norwegian international midfielder on a long-term contract.



Sander Berge has penned a four-and-a-half-year deal at Bramall Lane. An undisclosed fee has been agreed ??