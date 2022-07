Calciomercato Napoli - Presentato oggi in conferenza stampa, Leo Ostigard è ufficialmente un giocatore del Napoli. Non è ancora giunto il tweet di Aurelio De Laurentiis con tanto di comunicato del club, ma arriva intanto la nota del Brighton che saluta il difensore: "Buona fortuna al difensore Leo Ostivard che ha completato un trasferimento permanente al Napoli in Serie A".