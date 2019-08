Comincia una nuova avventura per Rafael Cabral Barbosa, ex portiere di Sampdoria e Napoli che, nella giornata di ieri, aveva rescisso il suo contratto con il club blucerchiato. Il Reading, infatti, ha annunciato che il giocatore brasiliano ha firmato un contratto triennale. Per il portiere comincia, così, una nuova avventura in Inghilterra.