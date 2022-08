UFFICIALE - Niente Napoli, Neto ha firmato col Bournemouth a parametro zero: il comunicato

Calciomercato Napoli - Adesso è ufficiale: Neto è il nuovo portiere del Bournemouth. Il club di Premier League annuncia l'ingaggio del portiere 33enne ex Juventus e Fiorentina tra le altre. Che per alcune settimane è stato anche nel mirino della SSC Napoli, come occasione a parametro zero. Arriva a costo zero dal Barcellona e ha firmato un contratto di durata annuale con le Cherries.

Questo il comunicato ufficiale del Bournemouth che annuncia l'acquisto di Neto:

"L'AFC Bournemouth è lieto di confermare l'ingaggio dell'esperto portiere Neto a parametro zero dal Barcellona".

Anche Neto ha commentato a caldo ai microfoni ufficiali del club:

"Sono molto felice di essere qui, di questa incredibile nuova esperienza: sono entusiasta! Capisco l'opportunità di essere qui, abbiamo fatto tutto io e la mai famiglia per essere qui. Ho sempre sognato la Premier League. Bello giocare in Serie A e in Liga, una grande esperienza, ma il mio sogno è sempre stato giocare in Premier League! Farò di tutto per aiutare i miei compagni".