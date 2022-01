UFFICIALE - Napoli, nuovo prestito per Nikita Contini: è del Vicenza fino a giugno [FOTO]

Ultimissime calciomercato Napoli - Adesso è ufficiale: Nikita Contini va in prestito al Vicenza. Nuova avventura da gennaio per il portiere di proprietà della SSC Napoli, che fino ad ora era a Crotone.

Questo il comunicato del Vicenza:

Contini in biancorosso! Proveniente dal Football Club Crotone e di proprietà della SSC Napoli. Il portiere si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022.

Contini, classe ’95, in questa prima parte di stagione ha registrato 7 presenze con il Crotone. Nella stagione 2019/2020 ha difeso in 32 occasioni i pali della Virtus Entella in Serie B. Vanta inoltre 85 presenze in Serie C con Siena, Pontedera, Carrarese, Taranto e Spal con cui ha vinto il campionato di Lega Pro nella stagione 2015/2016.

Benvenuto Nikita

#ForzaVicenza #ForzaLane