UFFICIALE - Marcos Llorente passa dal Real all'Atletico Madrid. Anche il Napoli era sulle sue tracce

Ultimissime calcio Napoli. Si sblocca il mercato in uscita del Real Madrid. Marcos Llorente è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Lo riferisce il nuovo club del calciatore spagnolo attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Ecco quanto tradotto da CN24.IT. Dopo gli acquisti di Militao, Jovic, Hazard, Mendy e Rodrygo i blancos hanno esigenza di liquidità per motivi di bilancio e tutto fa presagire ad un imminente fumata bianca per James Rodriguez al Napoli in prestito con diritto di riscatto.

"Abbiamo raggiunto un accordo col Real Madrid per il trasferimento di Marcos Llorente. Siamo in attesa che il calciatore superi la visita medica per fargli firmare un quinquennale. Diamo il benvenuto ad un grande giocatore e gli auguriamo le migliori fortune in questa sua nuova avventura".