UFFICIALE - Cavani lascia il Valencia: l'ex Napoli è atteso dal Boca Juniors

Notizie calcio. Edinson Cavani lascia il Valencia. Il centravanti uruguaiano, che aveva un contratto fino a giugno 2024, ha risolto anticipatamente e in maniera consensuale l'accordo con gli spagnoli dopo appena una stagione (7 gol in 28 presenze). Ora per l'ex Napoli si spalancano le porte del Boca Juniors, per un matrimonio davvero affascinante.

Cavani lascia Valencia, Boca ad un passo

La notizia è ufficiale è annunciata dallo stesso Valencia stesso tramite un comunicato:

"Il Valencia CF ed Edinson Cavani hanno raggiunto un accordo per la risoluzione contrattuale dell'attaccante uruguaiano. Edinson Cavani (14/02/1987) è arrivato al Valencia CF nell'agosto 2022 dopo l'addio al Manchester United e nella sua stagione da giocatore valenciano ha partecipato a 28 partite ufficiali segnando un totale di 7 gol. Il Valencia CF ringrazia pubblicamente Edinson Cavani per la sua professionalità e gli augura buona fortuna per il resto della sua carriera sportiva".