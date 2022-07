Udinese, Marino annuncia: "Abbiamo allungato contratto di Pafundi fino al 2025: non lo daremo in prestito"

Calciomercato Napoli - Radio mercato si è già scatenata anche per Simone Pafundi, gioiellino 16enne che l'Udinese ha messo sotto contratto a marzo. La società friulana ha però deciso di prolungare già l'accordo con il giovane, prolungandolo di un anno. Lo ha annunciato il Dt Marino:

Ecco leparole di Pierpaolo Marino riportate dal sito Udineseblog:

"C'è fiducia attorno a lui, non per nulla una settimana fa gli abbiamo allungato di un anno il contratto (sino al 2025 scadenza massima per un atleta di età inferiore ai 18 anni). "Rimarrà con noi anche se ha appena 16 anni, lo aiuteremo nel suo processo di crescita. Quindi non ha senso darlo in prestito".