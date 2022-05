Udinese, l'ex ds: "Barak non ha ancora un ruolo definito, ma nel Napoli c'è una garanzia"

L’ex ds dell’Udinese, Manuel Gerolin, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni.

“Ha vinto la squadra che ha avuto più continuità ed organizzazione, ad anche la capacità di cogliere l’attimo giusto. Nel Milan c’è stato un crescendo: in due anni ci si è convinti di poter diventare una grande squadra, i rossoneri hanno meritato lo scudetto approfittando degli inciampi di Inter e Napoli. Peccato per gli azzurri, che in casa hanno perso punti clamorosi ma in ogni caso, fossi un tifoso partenopeo, sarei felice del terzo posto.

Barak e Deulofeu? Li conosco benissimo: il primo lo portai ad Udine nel 2017, ha grandissime qualità ma non ha ancora un ruolo definito. Giocare trequartista a Verona è un conto, per le grandi squadre per me è un centrocampista, a livello tecnico-tattico è fortissimo ma può ancora migliorare molto, lavorando. Deulofeu ha invece un ruolo prestabilito, una seconda punta alla insigne con la capacità di giocare a destra e sinistra, per il Napoli sarebbe ideale.

Mathias Olivera lo seguii ragazzino in Uruguay, un giocatore all’epoca interessantissimo che ha fatto i suoi passi, giocatori con caratteristiche perfette per la fascia sinistra del Napoli.

Come diventare una squadra da scudetto? Juve, Milan ed Inter hanno un passato che non si cancella, il Napoli è una squadra molto forte che in questa stagione poteva dare di più anche se negli ultimi anni sta facendo ottime cose. La storia però non si cancella, inoltre prendere giocatori forti non è così semplice per via di una concorrenza spietata.

Negli ultimi anni, tuttavia, ho apprezzato il mercato del Napoli: Cristiano Giuntoli è una garanzia, lo step da fare è prendere giocatori più abituati a vincere, il Milan ha preso Giroud e Ibra, uomini che fanno crescere e maturare i compagni, sia dentro che fuori dal campo.

Il lavoro del Napoli è comunque eccellente, la squadra con Spalletti gioca benissimo al calcio, fossi in un tifoso sarei felicissimo, per vincere ci vuole l’abitudine a farlo ed anche un pizzico di fortuna”