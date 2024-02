Tv Play - Conte aveva un accordo da 28mln in 3 anni col Napoli! Ma è saltato per una condizione posta da De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è stato davvero vicino alla panchina del Napoli, lo scrive su X il giornalista di calciomercato.it e Tv Play Marco Giordano:

"L'accordo, nei mesi scorsi, per un contratto da 28 milioni netti per 3 anni e mezzo era stato trovato. Il triennale, però, sarebbe scattato solo in caso di condivisione degli obiettivi di mercato: questa la condizione posta da De Laurentiis. Conte, invece, ha preteso che il rinnovo scattasse ugualmente, anche in caso di addio anticipato per la mancata condivisione della strategia sul mercato"