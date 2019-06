Tv Luna - James-Napoli, il Real Madrid s'è convinto! Si aspetta l’incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo, i dettagli

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha pubblicato pochi minuti fa un messaggio sul proprio account di Twitter per aggiornare i tifosi del Napoli sulla trattativa che potrebbe portare James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli:

"La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare James Rodriguez in maglia azzurra. Il giocatore vuole solo il Napoli. Prestito oneroso con diritto di riscatto l’unica formula. Il Real si è convinto. Si aspetta l’incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo"