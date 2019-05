Tv Luna - Di Lorenzo-Napoli, è tutto fatto: domani sarà annunciato l'acquisto!

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Il presidente Aurelio De Laurentiis questa volta gioca d'anticipo, così la SSC Napoli è già pronta a chiudere il primo acquisto estivo che risponde al nome di Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli. Come raccontato da CalcioNapoli24.it, la fumata bianca è davvero vicina e ci siamo quasi. Giovanni Di Lorenzo è proprio destinato ad essere il primo acquisto in casa Napoli. Anche Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha confermato annunciando anche l'ufficialità per la giornata di domani attraverso il proprio profilo Twitter:

Calciomercato, è fatta per Di Lorenzo: domani sarà ufficiale