Tuttosport - Trippier o Di Lorenzo! Lozano e De Paul in cima alla lista, 4 nomi per l'attacco: la situazione

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie calcio Napoli, Il ds Cristiano Giuntoli, di concerto col ministro delle finanze Chiavelli, sta sondando da tempo il mercato globale per provare a prendere quei rinforzi che potrebbero fare al caso di Carlo Ancelotti. L'edizione di Tuttosport fa il punta della situazione sul calcio mercato della SSC Napoli.

"I profili da trattare riguardano i due esterni della difesa, i due esterni di centrocampo, uno o due mediani ed un attaccante centrale. Sul lato destro della retroguardia il desiderio “alto” resta sempre quello di Kieran John Trippier , 28enne del Tottenham col contratto in scadenza 2022 . Ha una valutazione di 35 milioni ed il Napoli sarebbe disposto a prenderlo, se nel pacchetto venisse inserito anche Diawara , più una differenza di 15 milioni per gli Spurs . Il problema è lo stipendio: Trippier guadagna 3 milioni e 380mila sterline all’anno e sono circa 4 milioni di euro ".

"L’alternativa gioca in Italia , oggi di un livello inferiore ma di grande prospettiva come Giovanni Di Lorenzo , 25 anni dell’ Empoli . Nel frattempo Giuntoli sta discutendo con Giuffredi , agente di Hysaj , per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2020 . Sul lato mancino e sempre se dovesse trovare una sistemazione Mario Rui , oltre al solito Grimaldo del Benfica , il nome spuntato di recente è Ferland Mendy del Lione . Classe 1995, franco-senegalese, valutazione 30 milioni di euro, ma il presidente Aulas , con il quale il Napoli in precedenza aveva già provato a trattare Gonalons e Tolisso , ha già fatto sapere che non lo cederà per meno di 40 ".

"Per gli esterni di centrocampo, il primo rinforzo sarà Amin Younes, tedesco di 25 anni; poi Lozano del Psv resta sempre nei radar e De Paul dell’Udinese non può essere considerato fuori dai giochi, sempre se Raiola porterà una grande offerta per Insigne. L’austriaco Lazaro dell’Hertha Berlino continua ad esser in pole position. Lato destro, Ounas andrà in prestito, mentre Verdi potrebbe essere ceduto a Milan o Inter.

A centrocampo, Jordan Veretout è la prima scelta, con Diawara possibile pedina di scambio nell’affare con la Fiorentina, ma anche in questo caso l’operazione si concluderebbe solo nel caso in cui Allan venisse ceduto.

Per l’attacco, le ipotesi Immobile della Lazio e Mariano Diaz del Real Madrid, sono quelle giù praticabili, mentre Rodrigo del Valencia può tornare in gioco se il club abbassasse le pretese di 60 milioni. Per la panchina, invece, Kevin Lasagna è più di una idea".