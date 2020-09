Tuttosport su Boga: c’è bisogno di un’offerta choc, il Sassuolo non ha bisogno di vendere

Calciomercato Napoli - Il punto di vista dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è il seguente:

L’edizione odierna di Tuttosport aggiunge:

“L’ad va ripetendo agli ipotetici acquirenti del centrocampista Locatelli che il suo cartellino costa 40 milioni sull’unghia. Il discorso vale per Jérémie Boga e per tutti gli altri elementi della rosa di Roberto De Zerbi sotto osservazione a livello internazionale. Come l’esterno franco-ivoriano, infatti, anche Locatelli piace molto all’estero. C’è bisogno di un’offerta choc, insomma, dal momento che il Sassuolo non ha bisogno di vendere, ma neppure può tenere tutti i suoi gioielli”