Tuttosport - Sarri-Juve, la vittoria dell'Europa League il segnale per tutto l'ambiente bianconero

Maurizio Sarri si prepara per il gran finale. Come riporta Tuttosport, Il tecnico del Chelsea si gioca un trofeo e al contempo si gioca la Juventus, puntando a vincere la Coppa più importante della sua carriera. Quella che nasce come una finale inglese potrebbe chiudersi come una finale di marca italiana. Non solo perché a fischiare sarà Gianluca Rocchi. Sarri guiderà un Chelsea che, nonostante le problematiche stagionali, chiude con una qualificazione in Champions arrivata a una giornata dal termine e due finali, una delle quali persa ai rigori (la Coppa di Lega ceduta al City) e l'altra in programma questa sera. Quella di stasera per Sarri sarà una prova di maturità. Potrebbe arrivare dove il predecessore non arrivò ai tempi della Juve - vincere l’Europa League - che in fondo non conta fino a che non la si può toccare con mano a bordo campo. Sarebbe la svolta per lui: un segnale per tutti. A partire dalla Juve.