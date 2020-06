Tuttosport - Rashica aspetta il Napoli, può saltare clamorosamente il passaggio al Lipsia: i dettagli

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport di una possibilità che in azzurro possa finirci Rashica

"Se il Werder Brema fosse retrocesso sul campo nell’ultimo week end di partite, il kosovaro sarebbe diventato un giocatore del Lipsia già nei prossimi giorni: 15 milioni per il cartellino, 2,5 bonus compresi sarebbe stata l’offerta di ingaggio per convincerlo. Ma la stagione del Werder non è finita ed ha informato il Lipsia che in caso di permanenza in Bundesliga il prezzo salirà fino a 25 milioni e a quel punto il club della Red Bull potrebbe abbandonare l’affare. Gli agenti di Rashica già cercano l’alternativa e un’alternativa ben gradita sarebbe proprio il Napoli. Il giocatore aveva dato la sua disponibilità al Lipsia perché dal club della Red Bull aveva già ricevuto una proposta di ingaggio ufficiale, cosa che invece il Napoli non ha mai fatto pervenire. Tutto improvvisamente riaperto e adesso è Rashica che aspetta il Napoli che, però, prima di affondare il colpo, deve rifare i conti sugli extracomunitari".