Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Uno di questi è Zielinski, che ha annunciato di avere trovato l’accordo per il prolungamento di 4 anni dell’attuale accordo (guadagnerà quasi 4 milioni a stagione), evento che il polacco vorrebbe festeggiare segnando ancora al Milan, sua vittima preferita in serie A: quattro gol in 12 sfide. Ormai prossimo all’annuncio del rinnovo anche Maksimovic, il cui entourage lunedì sarà a Napoli per incontrare anche De Laurentiis"