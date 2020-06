Tuttosport - Milik vuole la Juventus! Informalmente il Napoli è disposto a cederlo, De Laurentiis ha posto una sola condizione

È la prima Coppa Italia del post Covid, ma potrebbe diventare anche l’ultima partita di Arkadiusz Milik da avversario della Juventus secondo l'edizione odierna di Tuttosport:

"L’attaccante continua a non voler rinnovare il contratto e per il suo futuro ha in testa una destinazione prioritaria: la Juventus di Sarri, Informalmente il Napoli ha fatto capire di essere anche disponibile a cedere il giocatore ai rivali, De Laurentiis per il momento sta ponendo un’unica condizione: cessione soltanto in contanti e per non meno di 40-50 milioni. A quelle cifre la Juventus non può arrivare, conta di poter scambiare Milik con uno/due giocatori: da Rugani a Romero, da Perin a Luca Pellegrini"