Tuttosport - Milik aspetta la Juve, ma al Napoli non arriva alcuna offerta concreta da Torino. La Roma prova il blitz per convincere il polacco

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Arkadiusz Milik che però ha già avuto modo di apprezzare i corteggiamenti bianconeri e dare un ok di massima al trasferimento, ma attende che la Juventus passi dalla fase del corteggiamento a quella dell’accoppiamento. Vale a dire: manca una offerta concreta al Napoli. La Juventus ci sta lavorando, ma qualche difficoltà nel solleticare i languori di Aurelio De Laurentiis la sta riscontrando visto che se è vero che il patron del Napoli è già entrato nell’ordine di idee di cedere Milik (è pressoché obbligato, visto che ha acquistato il suo sostituto: Victor Osimhen), non necessariamente è deciso ad accontentare proprio la Juventus. Semmai, più semplicemente, chi offra 40 milioni di euro cash oppure le contropartite più appetibili. La Roma della nuova proprietà - con Dan Friedkin deciso a dare subito segnali importanti alla piazza - resta dunque in corsa e spera che nel giro di qualche giorno Milik receda dai suoi originari propositi di trasferirsi a Torino e accetti l’offerta giallorossa".