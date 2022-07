Tuttosport - Mertens ha rifiutato l'Anversa! È disponbile a venire incontro al Napoli

FabianRuiz resta, Paulo Dybala è impossibile, mentre il caso Dries Mertens è differente. È il punto sul mercato “extra Koulibaly” fatto dal direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, come racconta Tuttosport.

Mertens-Napoli, chance ancora vive

«Fabian Ruiz è innamorato di Napoli - ha detto il ds azzurro a Dimaro - e vogliamo tenerlo: non sono arrivate offerte. Con Dybala non abbiamo mai parlato, è fuori mercato. La questione Mertens la sta gestendo il presidente De Laurentiis , che gli ha fatto un’offerta di circa 2,5 milioni annui. Un’offerta importante che però non è stata accettata»

Il discorso non è chiuso, perché in queste ore Mertens si sarebbe mostrato disponibile a venire incontro al Napoli e nel frattempo ha detto no all’Anversa.

