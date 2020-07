Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive su Maksimovic: "Per Maksimovic, per il quale manca solo il nero su bianco al prolungamento dell’accordo fino al 2024. Se l’appuntamento non si concluderà con la firma del difensore, il Napoli sarà costretto a prendere in considerazione l’ipotesi della cessione: non si potrà fare diversamente, trattandosi di una scadenza 2021". Oggi il suo agente è atteso a Napoli.